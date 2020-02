Verona, Kumbulla osservato speciale contro la Juve: tante big alla finestra

Kumbulla è uno dei pezzi pregiati dell’Hellas Verona: tantissimi osservatori delle big europee presenti questa sera per visionare il centrale

Tutti pazzi per Marash Kumbulla. Le prestazioni del giovane talento dell’Hellas Verona di Juric non sono passate inosservate in Italia come in Europa: molte le squadre pronte a dare il via a un’asta in estate per il difensore gialloblù.

Secondo quanto riportato da Dazn, sono presenti allo stadio Bentegodi osservatori di Manchester United, Manchester City, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund per visionare il giocatore albanese, in campo contro la Juventus.