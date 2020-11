Darko Lazovic ha lanciato un messaggio ai suoi sostenitori dopo la notizia della positività al Covid-19

Darko Lazovic, esterno offensivo dell’Hellas Verona, è risultato positivo al Covid-19. Attraverso i profili ufficiale del club gialloblù, il calciatore ha voluto lanciare un messaggio a chi gli è stato vicino in questo momento.

«Grazie per tutto l’affetto e il calore che mi state dimostrando. Uno stimolo in più, per me, per tornare il prima possibile in campo con il mio Verona. A presto!».