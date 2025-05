Verona, Lazovic agguanta il pari con il Como: per la salvezza scontro decisivo con l’Empoli

Verona, punto importante contro il Como in rimonta, ma per la salvezza il discorso è rimandato all’ultima giornata contro l’Empoli

Il Verona blocca la corsa del Como con un pareggio che però non basta a garantirgli la salvezza, vista la contemporanea vittoria di Empoli e Lecce. La prossima sfida, proprio contro l’Empoli, si presenta come un vero e proprio dentro o fuori: servirà vincere per evitare rischi di spareggio salvezza, che potrebbe coinvolgere anche Lecce e Parma. La partita, giocata nel giorno del compleanno del presidente esecutivo Italo Zanzi, rappresentante della nuova proprietà statunitense Presidio Investors, ha visto un Verona più muscolare a centrocampo, privo per squalifica dei tecnici slovacchi Duda e Suslov, con Dawidowicz adattato a pivot. Il Como, in formazione tipo, ha puntato su qualità e dinamismo, con Douvikas terminale offensivo supportato da Paz, Caqueret e Strefezza.

Il Verona parte forte, creando occasioni su calcio piazzato, ma il Como si scuote e al 30’ passa in vantaggio con Caqueret, bravo a chiudere un’azione fluida e intensa. Nella ripresa l’Hellas si fa più aggressivo e, dopo alcune sostituzioni tattiche di Zanetti, Lazovic segna il gol del pareggio al 24’, seguito da un assedio finale. Mosquera sfiora più volte il gol, ma la difesa del Como si salva fino al fischio finale. Il Verona ora deve assolutamente vincere l’ultima partita in trasferta contro l’Empoli per blindare la permanenza in Serie B e evitare ulteriori complicazioni, mentre il rischio di spareggi e calcoli complicati resta dietro l’angolo.