Verona, Sammarco: «Per la sfida contro il Napoli recuperano Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro». Le parole

Verona, parla Sammarco: «Per la sfida contro il Napoli recuperano Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro». Le dichiarazioni

Il Verona prosegue la preparazione verso la sfida di sabato 28 febbraio contro il Napoli, con la squadra di Sammarco, alla ricerca di punti vitali per restare agganciata alla corsa salvezza. I rossoblù sono ultimi a quota 15, nove punti sotto il quartultimo posto, e devono fare i conti anche con una lunga lista di infortuni. Alla vigilia del match, l’allenatore ha fatto il punto in conferenza stampa sia sulle condizioni dell’infermeria sia sul momento delicato che la squadra sta attraversando. Le sue parole:

PAROLE – «Per la sfida contro il Napoli recuperano Gagliardini, Valentini e Akpa-Akpro, che torna dalla squalifica. Abbiamo lavorato duramente in settimana per cercare di metterli in difficoltà. Sarr e Mosquera sono giocatori diversi da affiancare a Bowie. Sarr ha più spunto e velocità, Mosquera è un lottatore. Ci prendiamo tempo per decidere».

ULTIME – «Gagliardini sta bene, ha fatto tutta la settimana con il gruppo, è disponibile al 100%. Suslov sta bene, arriva da un percorso più lungo, bisogna capire per quanto ne avrà per darci una mano. Harroui l’ho visto molto bene, è cresciuto nelle ultime partite. Ha ricominciato a correre, siamo fiduciosi. Se tutto va come dovrebbe andare speriamo che già dalla prossima settimana possa tornaee a lavorare con il gruppo».