Verona, Pessina: «Pareri discordanti tra i calciatori ma io voglio ripartire»

Il parere del centrocampista dell’Hellas Verona, Mattia Pessina, sulla possibile ripartenza del calcio italiano

Mattia Pessina, calciatore dell’Hellas Verona, ha parlato a Radio 1 nel corso della trasmissione Radio anch’io sport, dicendo la sua sulla possibile ripartenza della Serie A. Ecco le sue parole.

RIPARTENZA – «Ho sentito pareri discordanti tra i calciatori ma io voglio tornare a giocare. C’è chi vuole ripartire e c’è chi non vuole ma io sono per la ripartenza, naturalmente con tutte le misure di sicurezza necessaria. Non spetta a noi dare l’ok naturalmente, attendiamo le decisioni. Lo spogliatoio ci manca, è un momento di socializzazione fondamentale e dovremmo adeguarci».

ZACCAGNI – «Ha avuto paura, è stato bene perché non ha avuto grossi sintomi ma si è spaventato per questo virus che ha ucciso migliaia di persone in Italia».