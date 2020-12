Verona Sampdoria, Candreva escluso dai convocati: il motivo

Candreva è stato escluso dai convocati per scelta tecnica: l’esterno della Sampdoria non partirà per Verona

Antonio Candreva è il grande escluso di Verona–Sampdoria, match in programma domani sera al Bentegodi e valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

L’esterno blucerchiato non è stato inserito nella lista dei convocati per scelta tecnica. Nessun problema fisico dunque per Candreva, che potrebbe tornare a disposizione per l’impegno casalingo con il Crotone.