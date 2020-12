Verona Sampdoria, i convocati di Ranieri: out Gabbiadini, Keita e Candreva

Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro l’Hellas Verona

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita del Bentegodi contro il Verona. Ancora out Gabbiadini e Keita. Non parte per scelta tecnica neache Candreva. Assenti anche Berszynski, Prelec e lo squalificato Thorsby.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Verre.

Attaccanti: La Gumina, Quagliarella, Ramírez.