Verona, Setti: «Sono soddisfattissimo di questa stagione»

Maurizio Setti ha parlato prima di Fiorentina-Verona

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Fiorentina.

«Sono soddisfattissimo. Sarei bugiardo a dire il contrario. C’è stato grande lavoro del mister, non si tratta di fortuna. Il mister in certi momenti si lascia un po’ prendere. Credo che sia d’accordo con noi. Juric in un grande club? Non sta a me dirlo. È un grandissimo lavoratore e interprete della partita. Quando si parla di comunicazione e di grandi club ci sono altre componenti che entrano in campo. Mi auguro che in carriera possa andare in un grande club».