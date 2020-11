Verona, Silvestri: «Ho dimostrato a tutti di poter stare in Serie A»

Marco Silvestri ha parlato delle sue ottime prestazioni con la maglia dell’Hellas Verona

Marco Silvestri, portiere dell’Hellas Verona, in una lunga intervista a SportWeek ha parlato del suo grande momento di forma con la maglia gialloblù.

MOMENTO – «Senza dubbio sono riuscito a dimostrare, anche a me stesso, che posso stare in Serie A. Ma non è un punto d’arrivo. E il fatto di non essere stato chiamato in Nazionale dopo la convocazione a ottobre mi spinge a dare ancora di più».

IDOLI – «Da piccolo mi piacevano Buffon e Dida. Il brasiliano l’ho incontrato di persona proprio nell’ultima gara contro il Milan, ed è stata un’emozione molto forte. Adesso i migliori sono Donnarumma, Neuer e Alisson».