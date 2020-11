Verona, Silvestri: «Non siamo un bluff, lo stiamo dimostrando»

Marco Silvestri ha parlato delle prestazioni del suo Hellas Verona

Marco Silvestri, portiere dell’Hellas Verona, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle grandi prestazioni dei gialloblù e dei suoi obiettivi personali.

«Non siamo un bluff e lo stiamo dimostrando. Anche se la squadra è cambiata molto, mister Juric e noi vecchi stiamo trasmettendo gli stessi valori ai nuovi. Il nostro percorso rimane lo stesso, ovvero la permanenza in A. 11 punti in meno per raggiungere la salvezza. Un limite per la carriera? Voglio giocare fino a 40 anni, seguendo una vita regolare si può».