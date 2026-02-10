Verona, ultima chiamata a Parma: Sammarco si gioca tutto. Spunta la carta dei rientri per la salvezza

Verona, ultima chiamata a Parma: scaligeri ultimi e nel caos, contestazione aperta alla proprietà. Sammarco punta su due recuperi preziosi

Domenica alle ore 15, lo stadio “Ennio Tardini” diventerà il teatro di un drammatico crocevia per il destino dell’Hellas Verona. La sfida contro il Parma rappresenta forse l’ultima spiaggia per una squadra sprofondata nel momento più buio della sua storia recente. Ultimi in classifica, a braccetto con quel Pisa affrontato appena quattro giorni fa al “Bentegodi” in una gara spettrale chiusa senza tiri in porta, i Gialloblù sono chiamati a una reazione d’orgoglio. Sulla panchina siede Paolo Sammarco, tecnico promosso dalla Primavera e subentrato all’omonimo Paolo Zanetti, che si trova a gestire il suo secondo scontro diretto consecutivo per la salvezza in un clima surreale.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’atmosfera attorno al club è, infatti, una polveriera. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, la contestazione della piazza verso la proprietà americana è ormai totale e feroce. La dirigenza è accusata di aver indebolito la rosa sacrificando il progetto tecnico sull’altare del bilancio, con la cessione del talento Giovane vista come l’ennesimo affronto. In questo contesto, Sammarco tira dritto, consapevole di non avere colpe sulla costruzione della squadra ma di dover tentare l’impossibile.

Uno spiraglio di luce, però, arriva dall’infermeria. La ripresa degli allenamenti odierna sarà decisiva per il recupero di due pilastri: Rafik Belghali e Armel Bella-Kotchap. L’esterno algerino manca dal 10 gennaio per un infortunio alla caviglia subito in Coppa d’Africa, mentre il possente centrale tedesco è ai box dal giorno successivo per un problema muscolare. Non è un caso che l’ultima vittoria degli Scaligeri, datata 14 dicembre contro la Fiorentina, abbia visto entrambi in campo per 90 minuti a proteggere la doppietta del bomber nigeriano Gift Orban. Ritrovare la solidità difensiva è l’unica speranza per tentare il blitz in Emilia.