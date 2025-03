Verona, Zanetti: «Salvezza? I nostri punti non bastano, ma ci siamo. La forza del gruppo è…»

Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, sulla lotta salvezza del club gialloblù in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Paolo Zanetti ha parlato a Sky Sport del momento del Verona.

VERONA – «Qui a Verona ho trovato un ambiente bellissimo. Chi non ci passa non può capirlo. Abbiamo la fortuna di lavorare in un ambiente che nei momenti di difficoltà ci aiuta. Percepiamo sempre la vicinanza dei tifosi».

TANTE VITTORIE – «Vincere non è facile in Serie A e ciò dimostra che la squadra ha dei valori. Abbiamo qualche rimpianto perché potevamo fare dei punti in più in qualche partita sporca. Alcune sconfitte potevano essere pareggi. La forza di questo gruppo però è quella di saper reagire nelle difficoltà ed è una dote per le squadre che vogliono salvarsi. Saper reagire e rimettersi in pista da squadra è la cosa più importante».

SALVEZZA – «La pressione c’è perché con questi punti non ci salviamo. Sappiamo cosa manca e siamo sul pezzo. Le partite che abbiamo portato a casa le abbiamo vinte meritatamente. Ora siamo alla ricerca di un equilibrio per la salvezza immediata e per un futuro in cui vogliamo sempre alzare l’asticella».