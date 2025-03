Verona, Zanetti: «La luce è ancora lontana, vantaggio minimo! Tengstedt deve migliorare una cosa»

Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nel post partita della sfida di Serie A contro il Parma. Tutti i dettagli in merito

Paolo Zanetti ha parlato a Dazn nel post partita Verona-Parma, terminata 0-0.

COME STA – «Stamani avevo la febbre, ma non potevo abbandonare la squadra: mi sono imbottito di farmaci, ora non vedo l’ora di andare a letto perché sono cotto».

PUNTO IMPORTANTE – «Sì, un punto importante dopo una bella partita, combattuta. C’era tanto in palio per entrambe le squadre, ma noi torniamo a +7 sulla terzultima. Continuiamo sul percorso, dando continuità all’ultima vittoria. E per noi è importante anche aver fatto un altro clean sheet».

VEDETE LA SALVEZZA? – «La vediamo ma è ben lontana, dobbiamo stare sul pezzo. Abbiamo recuperato due ragazzi importanti, pur perdendone altri: sia Dawidowicz che Bernede mi sono piaciuti molto. Serdar e Tengstedt sono giocatori importanti ma devono mettere minuti importanti e crescere ancora di condizione».