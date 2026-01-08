Verratti e la clamorosa indiscrezione sul futuro: il centrocampista potrebbe trasferirsi in quella squadra! Cosa sta succedendo

Verratti potrebbe trasferirsi in quella squadra! Rivelazione clamorosa sul futuro del centrocampista, cosa sta succedendo

Le vie del calciomercato sono infinite e, talvolta, portano a compiere percorsi romantici già battuti da grandi campioni del passato. È il caso di Marco Verratti. Il 33enne centrocampista italiano, che dall’estate scorsa milita in Qatar tra le file dell’Al-Duhail, potrebbe presto fare le valigie per un’avventura suggestiva in Sudamerica, seguendo le orme dell’amico Daniele De Rossi. L’attuale allenatore del Genoa chiuse la sua parabola da calciatore proprio alla Bombonera col Boca Juniors, un precedente che stuzzica la fantasia dei tifosi argentini e dello stesso Verratti.

Obiettivo Libertadores: l’asse con Cavani

Secondo quanto riportato dall’emittente argentina DSports, il club di Buenos Aires avrebbe messo nel mirino l’ex “Gufetto” del Pescara per rinforzare la squadra in vista della prossima Copa Libertadores. Il Boca Juniors cerca esperienza e qualità in mezzo al campo e potrebbe contare su un alleato speciale: Edinson Cavani. Il Matador uruguaiano è stato compagno di Verratti per anni al Paris Saint-Germain e potrebbe giocare un ruolo chiave nel convincerlo ad accettare la sfida sudamericana.

L’ostacolo burocratico e l’offerta del Milan

Tuttavia, il sogno argentino si scontra con la realtà burocratica. Per tesserare Verratti, il Boca Juniors deve prima liberare uno dei sei slot riservati ai calciatori stranieri, attualmente tutti occupati. Una cessione è dunque condizione necessaria per intavolare la trattativa. In questo scenario di incertezza si inserisce prepotentemente il Milan. Nelle ultime ore, il giornalista Fernando Czyz ha gettato acqua sul fuoco dell’entusiasmo sudamericano intervenendo a DSports Radio: “Ad oggi c’è soltanto l’offerta del Milan”. Il club rossonero, sempre attento alle opportunità per alzare il tasso tecnico della mediana, si è mosso concretamente. Verratti si trova dunque a un bivio: il fascino “mistico” del Boca o il ritorno da protagonista in Serie A con il Diavolo?