Italia senza ct, il voto di Verratti: «Mi piace Ancelotti»

La Nazionale è alla ricerca di un ct e Marco Verratti, centrocampista del PSG, spezza una lancia in favore di Carlo Ancelotti

La Nazionale non ha un commissario tecnico. Tutte le strade portano a Roberto Mancini, ma c’è una piccola possibilità che Carlo Ancelotti possa sorpassarlo. Il tecnico dello Zenit dirà addio ai russi a fine stagione e sarà disponibile per il ruolo di ct dell’Italia, ma Ancelotti è ancora in corsa, sebbene le chance di vederlo sulla panchina azzurra siano basse. C’è ancora, comunque, chi vota per Carletto. Si tratta di Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint Germain: «Debuttai in Champions League grazie a lui, mi ha aiutato tanto. Mi ha dato una mano anche fuori dal campo, è una figura chiave per me. Vedremo se andrà in Nazionale, a me piacerebbe».

Le parole di Verratti a CanalPlus sono piuttosto indicative, il talento abruzzese sembra avere le idee chiare sul prossimo commissario tecnico. Ancelotti è libero dopo aver guidato il Bayern Monaco a inizio stagione, è stato cacciato proprio dopo una sconfitta in Champions League contro il Paris Saint Germain. Il PSG ha vinto ieri sera il suo quinto campionato negli ultimi sei anni e anche per Verratti è stato il quinto titolo in Ligue One.