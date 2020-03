Vertonghen: «Futuro? Valuterò pro e contro di ogni opzione»

Jan Vertonghen, obiettivo di mercato dell’Inter, ha parlato del suo futuro all’emittente belga Vrt De Kleedkamer. Le sue parole

Il difensore del Tottenham, Jan Vertonghen, ha parlato all’emittente belga Vrt ‘De Kleedkamer del suo futuro. Il difensore sarà libero di cercarsi una squadra dopo il 30 giugno, visto che scadrà il contratto con gli Spurs.

«In questo momento sono in fase di riflessione, devo prendere un pezzo di carta e scrivere i pro e i contro delle opzioni che avrò presto. Dovrò davvero decidere cosa voglio nella mia carriera. Tra tre o quattro anni, tornerò nel luogo in cui probabilmente mi sistemerò definitivamente. Devo pensare a cosa vorrò fare, quale lingua vorrò imparare, in quale cultura voglio vivere. E soprattutto, quali titoli vorrò ancora vincere. Non voglio alcun tipo di rimpianti nella mia carriera».