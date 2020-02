Vialli: «Faremo il massimo per rendere orgogliosa l’Italia intera agli Europei»

Gianluca Vialli esprime la sua visione di calcio: ecco le parole dell’ex attaccante bianconero sul suo lavoro in FIGC

Gianluca Vialli ha parlato a margine della premiazione a Parma per il Mastersport Award 2020. Ecco le sue parole riportate da Sportmediaset: «Il calcio è un business che vende emozioni e ricordi. Questo master è fondamentale perché, nello sport di oggi, serve tanta formazione».

«Sono felice di lavorare per la Federazione e al fianco del ct Mancini. In vista degli Europei, faremo il massimo per rendere orgogliosa l’Italia intera».