Vialli: «In panchina con Roberto Mancini, che emozione» – VIDEO

Gianluca Vialli ha parlato al Festival dello Sport intervistato da Walter Veltroni. Queste le sue parole.

IN PANCHINA CON MANCINI – «Era una situazione eccezionale, mancava Oriali. Di solito va lui in panchina con Roberto e io mi siedo in tribuna, di fianco al presidente, perché le mie non sono mansioni tecniche. È stato emozionante, non mi sedevo su una panchina da vent’anni, quando allenavo il Watford. Ma soprattutto lo è stato sedermi di fianco a Roberto in una posizione diversa dal solito. Abbiamo passato tanto tempo vicini, ma in campo. Accompagnarlo ha risvegliato ricordi e forti emozioni».