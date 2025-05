Le parole di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, in vista della finale di Europa League in programma contro il Manchester United

Tra poco meno di una settimana il Tottenham ha l’occasione per riscattare una brutta stagione in patria affrontando il Manchester United nella finale di Europa League. Tra i pali c’è un portiere italiano, Guglielmo Vicario. Questi alcuni estratti della sua intervista a La Gazzetta dello Sport.

COSA CAMBIEREBBE LA VITTORIA – «Tantissimo perché non avrei pensato, due anni fa quando ho firmato per questo club, di poter in 24 mesi avere la possibilità di giocarmi una finale. Questa è anche la bellezza della vita, del calcio, sono un po’ i sogni che cerchi di costruirti da bambino quando inizi a fare questo sport. L’importanza è innegabile. Ovviamente ci sarà un vincitore solo: vogliamo esserlo noi come vogliono esserlo loro, sarà una questione di dettagli, di malizia, di tanti fattori che andranno a incidere sul risultato finale».

I CALCI DI RIGORE – «È di sicuro un aspetto da studiare. Come fatto per le partite ad eliminazione, si analizza, ci si prepara sui possibili rigoristi, poi si sceglie un piano condiviso con gli altri ragazzi e col mio mister dei portieri. E poi ci vuole un po’ di intuito e un po’ di fortuna».

IL TOTTENHAM – «La cosa più importante per noi come gruppo penso sia cercare di fare la nostra storia, a modo nostro. Soprattutto per quello che abbiamo cercato di creare nelle ultime due stagioni con Postecoglou: il tecnico ci ha dato tutto e abbiamo cercato di restituirglielo ogni giorno. Abbiamo perso delle partite e a volte bisogna accettare l’idea che l’avversario sia stato migliore di te, cosa che per me è sempre difficile da fare. Ma ogni giorno, in ogni allenamento, abbiamo provato a reagire alle difficoltà come una grande famiglia, come un grande gruppo. A volte ci siamo riusciti, ma quello che conta adesso è che davanti a noi abbiamo una gara enorme e non vediamo l’ora di giocarla. Come una famiglia».