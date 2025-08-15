Vicario dopo la Supercoppa: «Sconfitta amara, ma orgoglioso della squadra»

Vicario, portiere del Tottenham, analizza la finale persa ai rigori contro il PSG, tra delusione e orgoglio per la prestazione

Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta in finale di Supercoppa Europea.

«Purtroppo questo è il calcio – ha dichiarato –. È difficilissimo da accettare perché abbiamo fatto le cose bene. Ci hanno punito in due situazioni e poi ai rigori. È dura, perché quello che ci eravamo ripromessi di fare lo abbiamo fatto. Eravamo vicini, ma non basta».

L’estremo difensore degli Spurs ha sottolineato il rammarico per un epilogo che lascia l’amaro in bocca, ma allo stesso tempo ha voluto evidenziare l’atteggiamento positivo della squadra: «Dispiace, ma sono orgoglioso di questi ragazzi, perché alla fine partire con l’idea di fare certe cose e farle come le abbiamo fatte ci deve dare forza. Anche se stasera è veramente dura».

Il Tottenham, dopo essere passato in vantaggio e aver tenuto testa a lungo al Paris Saint-Germain, ha visto sfumare il trofeo solo ai calci di rigore, nonostante una prestazione complessivamente solida.

Per l’ex Empoli Vicario, questa esperienza, pur dolorosa, potrà trasformarsi in un elemento di crescita per il gruppo: l’orgoglio per l’impegno mostrato e la consapevolezza di potersi confrontare alla pari con avversari di altissimo livello saranno una base su cui costruire le prossime sfide stagionali.