Vicenza, Di Carlo: «Buon test contro un Monza costruito per vincere il campionato»

Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, ha parlato dopo l’amichevole contro il Monza di Brocchi. Le sue parole

Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, ha parlato dopo l’amichevole pareggiata per 1-1 contro il Monza di Brocchi, queste le sue parole riportate da tuttob.com.

«E’ stato un buon test, il giudizio non può che essere positivo perché abbiamo affrontato un team forte, costruito per vincere il campionato. La mia squadra ha avuto qualche difficoltà nei primi minuti, ma poi l’impatto alla partita è stato buono, si è vista personalità e anche una manovra rapida e propositiva. Le gambe hanno girato meglio, ho visto cose buone sia sull’aspetto difensivo che offensivo. E’ stata una partita quasi vera, un assaggio delle difficoltà che presenterà la serie B in cui le squadre forti sono molte… Guerra? Stavolta ha fatto gol su rigore e sono contento per lui, ne ha segnati quattro in cinque partite ma a volte non è molto lucido sotto porta anche se mi piace sottolineare che ci dà una grossa mano in fase difensiva e apprezzo molto il lavoro oscuro che fa. Ma non c’è solo Guerra, stiamo recuperando Marotta e Gori ha fatto vedere le sue qualità. C’è da crescere tutti, ma siamo in linea con il nostro percorso».