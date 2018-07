Il nome di Arturo Vidal è ritornato d’attualità in casa Napoli, ma analizziamo il reparto di centrocampo azzurro per capirne di più

Al momento non sono arrivati i campioni a cui era abituato Carlo Ancelotti nelle sue esperienze precedenti. Il Napoli si è rinforzato ma con calciatori futuribili come Alex Meret e Fabian Ruiz. Adesso in quel di Dimaro-Folgarida ci si interroga, chiedendosi se arriverà o meno il tanto agognato top player. Oggi è tornato di moda Arturo Vidal, stando alla Bild, infatti, il cileno non avrebbe spazio nel Bayern Monaco, visto l’arrivo di Leon Goretzka, ed il Napoli è una delle opzioni.

Ma, spulciano la rosa del Napoli, spunta un però. Marek Hamsik e Amadou Diawara in cabina di regia, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski utilizzabili come intermedi a sinistra ed Allan o Marko Rog sull’altro lato, con compiti di interdizione. A conti fatti, dunque, non ci sarebbe posto per Arturo Vidal. Nonostante le riconosciute qualità tecniche e di personalità dell’ex idolo della Juventus, al momento, dunque, la trattativa non avrebbe molta possibilità di concretizzarsi. A meno che il direttore sportivo Giuntoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis non operino una cessione nel reparto mediano, liberando un posto al cileno.