Suggestione Juve per Arturo Vidal. Il cileno nel mirino del club bianconero: torna alla Juventus? Le ultimissime

Non solo la suggestione Paul Pogba. La Juventus pensa a dei clamorosi ritorno in mezzo al campo e trovano conferme le indiscrezioni francesi che vi abbiamo riportato qualche giorno fa: Fabio Paratici starebbe pensando al ritorno di Arturo Vidal alla Juventus. Il centrocampista cileno ha sposato la causa del Barcellona in estate ma non è ancora riuscito a convincere il tecnico Valverde. Il cileno non le ha mandate a dire e non ha un buon rapporto con l’allenatore. King Arthur è chiuso da…Arthur, centrocampista brasiliano che si è integrato molto bene nei meccanismi del Barça e il verdeoro potrebbe spingere l’ex Bayern a cercare una nuova sistemazione.

Secondo Il Corriere dello Sport, la Juventus pensa ad Arturo Vidal. La suggestione è favorita dal fatto che il centrocampista cileno sta vivendo un complicato inizio di stagione al Barcellona. La Juve ha bisogno di un nuovo centrocampista dopo i problemi di salute vissuti da Emre Can e non pensa solo a Paul Pogba. Re Artù non è un titolare del Barcellona, ha giocato poco in questa stagione e medita l’addio. La Juventus potrebbe offrirgli la giusta soluzione.