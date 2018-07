Rummenigge spalanca le porte all’Inter: «Vidal via? Abbiamo troppi centrocampisti»

Vidal-Inter: la cessione del cileno da parte del Bayern Monaco appare una possibilità sempre più concreta. La conferma arriva dalla viva voce del CEO dei tedeschi Rummenigge

Conferme su conferme arrivano dalla Germania: Arturo Vidal è sempre più un ex del Bayern Monaco. Per il centrocampista cileno – al momento ai margini della rosa causa infortunio – non sembrerebbero esserci molte chance di rimanere in Baviera. Tante le notizie che in queste ore affollano i media riguardanti la possibile cessione dell’ex Juventus, obiettivo più che concreto per il centrocampo dell’Inter di questa stagione. Già qualche giorno fa il tecnico bavarese Robert Kovac non aveva smentito la possibilità di addio di Vidal al Bayern, quindi ieri si era addirittura diffusa la voce – pure quella non smentita – della disdetta del contratto di affitto da parte del giocatore della sua casa a Monaco. Poche ore fa poi, direttamente dagli USA – dove attualmente il Bayern è in tournée – sono arrivare le parole dell’amministratore delegato del club tedesco Karl-Heinz Rummenigge, che ha confermato la necessità della cessione di uno o due giocatori attualmente in rosa.

«Lo abbiamo già dichiarato altre volte: in rosa abbiamo uno o forse due centrocampisti di troppo – ha detto Rummenigge, riferendosi indirettamente pure alla situazione di Vidal – . Al momento vorremmo fare qualcosa per cederli, così che il nostro allenatore non subisca troppo stress nel dover scegliere, ma non ci siamo ancora riusciti. Ad oggi non posso dire né se ci saranno di sicuro delle cessioni, né chi andrà via, ma ci lavoreremo sicuramente». L’altro indiziato per la partenza dovrebbe essere il centrocampista portoghese Renato Sanches, reduce dal prestito allo Swansea City. Per Vidal – lo ricordiamo – resta pressante anche una richiesta del Manchester United.