Bayern: Kovac non trattiene Vidal. Nessun summit Inter-Chelsea per Vecino

Inter: il tecnico del Bayern Monaco Kovac non smentisce le voci di mercato su Vidal. Nessun incontro previsto tra nerazzurri e Chelsea invece per Vecino a Nizza in serata, ma…

Momento clou nel calciomercato dell’Inter, che si appresta a mettere a segno l’accelerata definitiva dopo le parole di Luciano Spalletti che, proprio l’altro giorno, aveva ammesso la necessità di nuovi giocatori per allargare la scarna rosa a disposizione. Lo snodo fondamentale delle prossime ore dovrebbe riguardare il centrocampo, con i nerazzurri che sono pronti a dare prima di tutto l’assalto ad Arturo Vidal provando a fare cassa magari con una cessione, quella di Matias Vecino, che piace al Chelsea. Della situazione del cileno ex Juve, attualmente ai margini della rosa del Bayern Monaco ufficialmente a causa di un infortunio, poche ore fa ha parlato il neo-tecnico del club tedesco Niko Kovac: le sue parole possono essere intese come un segnale abbastanza positivo in ottica nerazzurra. «Per adesso tutto quello che posso dire è che Arturo si sta riprendendo da un infortunio e speriamo possa tornare in campo il più presto possibile – le parole del tecnico croato – . Il suo futuro? Non posso dire altro».

Resta poi sempre in ballo la questione Vecino: stasera l’Inter a Nizza affronterà proprio il Chelsea in amichevole per l’International Champions Cup. Stando alle ultime, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, avrebbe al momento smentito ogni possibilità di summit con Marina Granovskaia, il braccio destro del presidente del Chelsea Roman Abramovich messa al seguito della squadra. Non è comunque escluso che una chiacchierata, anche soltanto superficiale, tra le due dirigenze, che si incroceranno allo stadio, possa comunque esserci. Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri, che conosce bene Vecino avendolo allenato all’Empoli, avrebbe chiesto l’uruguagio per il centrocampo, ma la valutazione del giocatore da parte interista supera ad oggi i 40 milioni di euro.