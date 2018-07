Dove vedere Chelsea-Inter in streaming ed in tv

Chelsea-Inter diretta tv e Streaming: ecco dove vedere la partita dell’International Champions Cup 2018

Chelsea-Inter è la partita amichevole valida per l’International Champions Cup 2018: l’incontro si disputerà alle ore 20.05 di sabato 28 luglio 2018 presso lo stadio Allianz Riviera di Nizza. La gara, che vedrà contrapposti gli uomini di Luciano Spalletti a quelli da poco allenati dall’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, sarà trasmessa in diretta satellitare sulle frequenze di Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Sport 1 – anche in HD (canale 201) – oltre che in streaming per smartphone, pc e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go.

Chelsea-Inter: probabili formazioni

QUI CHELSEA – Ancora tante le defezioni per Sarri, che non ha a disposizione i giocatori reduci dal Mondiale e dovrà fare affidamento su di una formazione ancora parecchio provvisoria ma con una spina dorsale decisamente italiana. In porta allora spazio al giovane Marcin Bulka al posto di Thibaut Courtois (ancora in vacanza e partente secondo i media), mentre sulla fascia ci saranno l’italiano Davide Zappacosta, ancora al centro di qualche voce di mercato, oltre all’ex romanista – naturalizzato italiano – Emerson Palmieri. A centrocampo il nuovo innesto Jorginho, che ha già stupito gli addetti ai lavori nei suoi primi giorni in maglia Blues, mentre in avanti l’unica punta dovrebbe essere ancora Alvaro Morata, di fatto dato da molti come vicinissimo all’addio in attesa dell’eventuale approdo a Londra dalla Juventus di Gonzalo Higuain.

QUI INTER – Spalletti, al contrario, dovrebbe fare affidamento su di una formazione ampiamente collaudata e – mercato permettendo – parecchio similare a quella che dovrebbe scendere in campo durante la stagione. Tra le novità: Stefan de Vrij al centro della difesa e l’ex juventino Kwadwo Asamoah sulla fascia, l’ottima novità Lautaro Martinez in staffetta con l’ex Sassuolo Matteo Politano in attacco immediatamente alle spalle dell’unica punta Mauro Icardi.

PROBABILE FORMAZIONE CHELSEA (4-2-3-1) – Bulka; Zappacosta, Luiz, Ampadu, Emerson; Jorginho, Fabregas; Pedro, Musonda, Hudson-Odoi; Morata. Allenatore: Sarri

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1) – Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Roric; Candreva, Emmers, Lautaro Martinez; Icardi. Allenatore: Spalletti