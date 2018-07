L’Inter si aggrappa alla speranza per Vidal: un indizio può avvicinarlo

Vidal sempre più vicino all’Inter? Il cileno del Bayern Monaco avrebbe già disdetto il contratto di affitto della propria abitazione, su di lui però c’è anche il Manchester United

Un passo alla volta, l’Inter prova ad avvicinarsi all’obiettivo principe di questa seconda parte di mercato: Arturo Vidal. Ormai non è più un segreto dopo le parole di Luciano Spalletti che chiedeva – di fatto – alla dirigenza nerazzurra nuovi elementi in rosa, soprattutto a centrocampo. L’ex Juventus, attualmente in forza al Bayern Monaco, resta per ragioni economiche e di ruolo probabilmente il miglior innesto possibile per l’Inter attuale: il direttore sportivo Piero Ausilio valuta da settimane pro e contro, ma un accenno di trattativa parrebbe comunque essere stato già imbastito. Del resto lo stesso Vidal avrebbe in qualche modo già fatto sapere al Bayern di voler andare via: attualmente non è in tournée col resto della squadra a causa di un infortunio e nei giorni il neo-tecnico bavarese Robert Kovac non aveva garantito sulla sua permanenza.

C’è poi un altro particolare abbastanza interessante – riferiscono stamane i giornali – che potrebbe in qualche modo far sperare ulteriormente i tifosi dell’Inter: Vidal infatti non avrebbe rinnovato il contratto di locazione della sua abitazione a Monaco di Baviera. L’ex juventino, per nulla certo di restare, non sarebbe più in affitto da nessuna parte in attesa di una nuova sistemazione altrove. Probabilmente ben lontano dalla Germania. Su di lui permane comunque anche l’interesse del Manchester United di José Mourinho, mentre l’Inter valuta altre ipotesi come l’eventuale ritorno dal Real Madrid di Mateo Kovacic o l’eventuale innesto dal Chelsea del giovane Tiemoué Bakayoko, centrocampista al di fuori dei piani di Maurizio Sarri nei Blues. Di certo Vidal resta però ad oggi la prima scelta dell’Inter.