L’Inter potrebbe acquistare non uno ma due centrocampisti. Arturo Vidal è il primo nome. Piacciono anche Kovacic e Barella

Doppio colpo a centrocampo per l’Inter? Difficile, ma non impossibile! E’ certo l’interesse dei nerazzurri per Arturo Vidal, divenuto il principale obiettivo per la mediana ma l’affare non è semplice perché deve arrivare l’apertura del Bayern Monaco al prestito. Il cileno però spinge per la cessione e la volontà del calciatore, come nel caso di Vrsaljko, potrebbe rivelarsi decisiva per chiudere l’affare. Secondo Tuttosport, i nerazzurri puntano tutto su King Arthur ma potrebbero portare a casa anche un secondo mediano.

L’Inter infatti segue anche Nicolò Barella, talento classe ’97 del Cagliari. Il giocatore è un vecchio pallino di Ausilio e potrebbe arrivare in nerazzurro in caso di partenza di uno tra Gagliardini, ieri in gol contro il Chelsea, e Matias Vecino. Allo stadio di Nizza si è consumato l’atteso vertice con Marina Granovskaia e i nerazzurri ne hanno approfittato per sondare il terreno per Bakayoko (c’è anche il Milan) e per parlare della possibile cessione di Vecino ai londinesi. L’Inter ha già incontrato l’agente di Barella (Beltrami, lo stesso di Nainggolan) e tiene calda la pista. Un altro nome, non semplice da raggiungere, ma che piace alla dirigenza è quello di Mateo Kovacic.