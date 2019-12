Vidal Inter, si raffredda la pista che porta al cileno del Barcellona

Vidal Inter, si raffredda in casa nerazzurra la pista che porta al centrocampista cileno del Barcellona

Si raffredda la pista che dovrebbe portare Vidal all’Inter nella sessione invernale di mercato. Le quotazioni circa il buon esito della trattativa, infatti, sembrano in picchiata. Con il cileno che sabato non solo ha giocato titolare in Barcellona-Alaves, ma è anche andato in gol esultando con un gesto mimato come a dire “Voglio restare qui“.

Inoltre, come riportato da La Gazzetta dello Sport, elementi di grande peso nello spogliatoio blaugrana come Messi e Suarez avrebbero fatto pressioni sulla società affinché il centrocampista ex Juve e Bayern resti fino al termine della stagione.