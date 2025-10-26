Genoa, Vieira sicuro: «Concretezza e maturità per arrivare ad un risultato molto importante» - Calcio News 24

Genoa: Vieira su DAZN lancia un monito di concretezza per la squadra. La situazione attuale

Il Genoa si prepara ad affrontare una fase cruciale della stagione e il tecnico Patrick Vieira, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha chiaro il messaggio: migliorare in concretezza è l’imperativo per crescere e tornare a vincere con continuità.

«La vittoria è importantissima, ma dobbiamo guardare bene le partite che facciamo e curare quei dettagli che mancano per vincere. Dobbiamo migliorare in concretezza, solo così possiamo portare a casa i risultati», ha spiegato Vieira.

Il tecnico rossoblù ha sottolineato come non basti giocare bene o mantenere il possesso palla: è necessario trasformare le occasioni create in reti e limitare gli errori che troppo spesso hanno compromesso partite alla portata. Il Genoa ha mostrato sprazzi di buon calcio, ma serve maggiore efficacia sotto porta e più attenzione in fase difensiva. La concretezza, secondo Vieira, è la chiave per fare il salto di qualità.

Un altro tema toccato dall’allenatore riguarda la crescita dei giovani e la fiducia da dare a chi mostra impegno e potenziale. «Ethan Ekhator è un ragazzo che deve crescere, e per crescere deve giocare. Si merita spazio, ha qualità e sta dimostrando di essere pronto», ha dichiarato Vieira ai microfoni di DAZN. Il tecnico francese crede molto nel valore delle nuove generazioni e vuole inserirle gradualmente in un gruppo che punta alla stabilità.

Il Genoa ha dimostrato di poter competere contro chiunque, ma la mancanza di cinismo resta un problema evidente. Vieira sta lavorando per dare alla squadra maggiore equilibrio, intensità e lucidità nei momenti decisivi. L’obiettivo è costruire un’identità chiara, basata sul gioco aggressivo e sul controllo del ritmo della partita, ma anche sulla capacità di concretizzare quanto prodotto.

Per il Genoa, le prossime gare saranno decisive per capire il reale potenziale della squadra. Il tecnico francese chiede ai suoi uomini di affrontare ogni sfida con determinazione e consapevolezza, senza mai abbassare la concentrazione. «Guardiamo avanti con fiducia – ha aggiunto Vieira – ma dobbiamo essere più pratici. Il calcio si vince con la concretezza».

Il messaggio è forte e diretto: il Genoa ha qualità, ma ora serve trasformarla in punti. Vieira sa che la squadra può fare di più e invita i rossoblù a dimostrarlo già dalle prossime partite.

