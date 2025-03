Viktoria Plzen, Koubek nel post partita: «Orgoglioso della prestazione. Questo è lo sport, il limite tra il successo e la sconfitta è veramente piccolo»

L’allenatore dei polacchi ha parlato nel post partita del match di ritorno degli ottavi di Europa League contro la Lazio. Le parole

Il tecnico del Viktoria Plzen Miroslav Koubek ha parlato in conferenza stampa nel post partita del metch pareggiato 1 a 1 contro la Lazio valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. A seguire le sue parole

ORGOGLIOSI O DELUSI – «Ho entrambe le sensazioni. Un occhio sta piangendo, l’altro sorride. La partita d’andata ci ha condizionato, era difficile oggi dopo la sconfitta di giovedì. Abbiamo fatto quello che potevamo, siamo stati sfortunati. Potevamo arrivare ai supplementari».

ELIMINAZIONE – «Io sono orgoglioso della prestazione. Questo è lo sport, il limite tra il successo e la sconfitta è veramente piccolo, la differenza sta nei dettagli e non siamo stati fortunati in questo».

CAMBI – «Purtroppo si, ci hanno pressato per cinque minuti ed era complicato in quel momento fare sostituzioni. Ci hanno pressato, dopo che hanno subito il gol ci hanno aggredito. Alcuni calci d’angolo erano pericolosi, abbiamo cercato di resistere. Ormai le sostituzioni non potevamo farle, non riuscivamo a uscire dalla pressione della Lazio».

PERCORSO EUROPEO – «Il nostro viaggio in Europa ci ha rassicurati, ci siamo resi conto che possiamo giocare contro questi avversari. Questa stagione ci ha dimostrato questo, ma l’Europa ci ha anche tolto qualcosa perché è difficile giocare così tante partite. Le partite in casa contro l’Anderlecht, Ferencvaros e Real Sociedad mi sono piaciute. Ditemi un solo avversario che ci ha dato tanti problemi. Abbiamo giocato bene, purtroppo ci è mancato qualcosa. Ci sono tempi molto stretti quando giochi in Europa, non c’è tempo per rilassarsi».

MATCH DI CAMPIONATO – «Non c’è spazio per fare tanti ragionamenti, tanti giocatori andranno a giocare con la nazionale e dovremo affrontare un ciclo denso di partite. Questa è la situazione di tutte le squadre che giocano in Europa. Non abbiamo una situazione diversa dagli altri campionati, magari in nazionale lavoreranno su altri aspetti e si alleneranno su alcune situazioni. Noi con tutte queste partite non abbiamo tempo per lavorare».

MATCH EUROPEI – «Questo è il top per la mia carriera da allenatore, non mi aspettavo di vivere queste esperienze internazionali a questa età».

ESPERIENZE INTERNAZIONALI – «Quando giochiamo in Europa c’è tanta pressione e ci sono tante aspettative, questo mi motiva molto. Ho imparato che non bisogna temere queste grandi squadre».