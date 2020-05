Villar: «Kolarov mi ha trattato da subito come un fratellino»

Gonzalo Villar ha risposto alle domande dei tifosi della Roma sul profilo Twitter del club. Queste le parole del giocatore

ESORDIO – «Ad essere onesti, non ero nervoso. Ero concentrato sul match e mi sono divertito da quando siamo saliti sul bus per andare allo stadio fino alla fine del match, che è stato pazzesco».

COMPAGNO PIÙ SCHERZOSO – «Il più scherzoso Spinazzola. Il più serio non saprei, siamo una squadra divertente, scherziamo sempre tra noi».

KOLAROV – «Lui mi ha trattato come un fratellino dal primo giorno».

PRIMO GOL – «Spero che il primo gol arrivi presto. Purtroppo non potrò festeggiarlo davanti ai tifosi. Facciamo cose molto simili e per me è ottimo. Ad entrambi gli allenatori piace giocare la palla e lo stile è simile. Con mister Fonseca imparo ogni giorno».