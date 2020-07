Villar Perosa, dopo 61 si interrompe la tradizione: la Juve non ci sarà

Villar Perosa, sarà un’estate diversa quella del borgo piemontese che tutti gli anni celebra la Juventus nella classica passerella

Villar Perosa, sarà un’estate diversa quella del borgo piemontese che tutti gli anni celebra la Juventus nella classica passerella pre campionato.

TRADIZIONE INTERROTTA- Repubblica riporta una lettera del presidente bianconero Andrea Agnelli, nella quale comunica l’assenza per questa estate della tradizionale partita in famiglia nel comune piemontese. Dopo 61 anni si interrompe a tradizione, a causa delle misure restrittive per far fronte al Covid-19.

LA LETTERA– «Le comunico che con molto dispiacere, non essendoci le condizioni, quest’anno non si potrà tenere la tradizionale “festa in famiglia” presso il campo sportivo di Villar Perosa. Sono certo che comprenderà che regole dettate dal protocollo di sicurezza Covid-19, e il nuovo calendario agonistico della stagione 2019-20 purtroppo non ci consentono di confermare il consueto vernissage estivo, evento cui tutti teniamo».