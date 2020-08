Villareal, che colpo! Dal Valencia arriva Dani Parejo – VIDEO

Importante colpo del Villareal che dopo Coquelin si è assicurato anche il centrocampista Dani Parejo

Il Villareal è attivissimo sul mercato. Dopo Coquelin il club spagnolo si è assicurato anche Dani Parejo che, svincolato, ha trovato l’accordo con il Sottomarino giallo.

Il centrocampista ha firmato un contratto quadriennale.

«Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo di trasferimento con il Valencia CF per il calciatore Dani Parejo, che vestirà in giallo per le prossime quattro stagioni. La data di presentazione del centrocampista del Real Madrid come nuovo giocatore del Villarreal sarà annunciata nei prossimi giorni».