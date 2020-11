Villarreal-Maccabi Tel Aviv: diluvio e campo allagato, ma si gioca – VIDEO

Una tempesta incredibile è caduta sullo stadio del Villarreal: nonostante tutto la gara di Europa League contro il Maccabi si gioca – VIDEO

Una tempesta incredibile si è abbattuta sull’Estadio de la Ceramica, fortino del Villarreal. Come riporta l’account twitter della squadra spagnola in circa 20 minuti sono caduti 60 litri d’acqua per metro.

La schiarita ed il grande lavoro dello staff dell’impianto hanno consentito il drenaggio del campo e la gara con il Maccabi Tel Aviv si giocherà con 45 minuti di ritardo.