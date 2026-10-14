Villarreal-Napoli 3-1, Politano si scusa dopo l'errore

L’esterno azzurro si prende le colpe dopo l’errore che ha regalato il pari agli spagnoli: il Napoli resta a zero punti dopo due giornate di Champions

Serata amara per il Napoli all’Estadio de la Cerámica, dove la squadra di Massimiliano Allegri perde 3-1 contro il Villarreal di Íñigo Pérez, tecnico spagnolo dei padroni di casa. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Amir Rrahmani, difensore kosovaro, all’8′ su schema da calcio piazzato, gli azzurri crollano nel giro di tre minuti: al 23′ Matteo Politano, esterno azzurro classe 1993, sbaglia un retropassaggio verso Vanja Milinković-Savić e regala il pallone a Giorgi Mikautadze, attaccante georgiano, che pareggia. Poco dopo Santiago Mouriño, difensore spagnolo, trova il 2-1 con una conclusione da fuori area. All’86’ Tani Oluwaseyi, attaccante canadese, chiude i conti.

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Le scuse di Politano

Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, il giocatore ha scelto di prendersi la responsabilità: “Chiedo scusa ai compagni e ai tifosi, sono errori che possono capitare. Dispiace non averla ribaltata. Nel secondo tempo ci siamo allungati e sfilacciati e quando accade e difficile rimontarla”.

Primo tempo buono, ripresa da dimenticare

Politano ha poi analizzato la prova della squadra, soffermandosi sulle disattenzioni difensive: “Pagato le disattenzioni difensive? Il primo tempo abbiamo fatto bene a livello di gioco e abbiamo creato. Il problema è stato il secondo tempo dove abbiamo peccato davanti e sbagliato alcune scelte. Loro sono stati più squadra di noi ed è quello che ci manca in questo momento, a difendere tutti insieme ed attaccare allo stesso modo”.

Una serata in cui tutto è girato male

Il Napoli aveva avuto anche la possibilità di allungare, con Rasmus Højlund, attaccante danese, fermato da una traversa su cross dello stesso Politano pochi istanti prima dell’errore che ha cambiato la partita. Il ko lascia gli azzurri a quota zero dopo due giornate della League Phase, dopo la sconfitta all’esordio con l’Arsenal, e complica già il cammino europeo della squadra di Allegri.