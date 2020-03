Villas Boas applaude: «Coronavirus? Grande sforzo degli italiani» – VIDEO

Andrè Villas-Boas, tecnico del Marsiglia, ha applaudito gli sforzi degli italiani per combattere l’emergenza Coronavirus

Il tecnico del Marsiglia, André Villas-Boas, ha parlato della questione Coronavirus e di come gli italiani stiano facendo di tutto per combatterlo.

«Anche se non sono un esperto per parlare di queste cosePosso dire che gli italiani sono stati tra i primi ad agire su questo argomento e apprezzo il loro sforzo. La salute resta la cosa più importante di tutti. Anche se qui non ci sono stati tanti casi quanti quelli registrati in Italia, gli italiani stanno facendo un grande sforzo così come lo hanno fatto i cinesi. Abbiamo tutti imparato la lezione e se il virus si diffonderà ancora bisognerà prendere delle decisioni drastiche».