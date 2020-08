Villas-Boas: «Covid-19? Serve attenzione e speranza nel futuro»

View this post on Instagram

Malheureusement, nous vivons cette semaine entre une certaine anxiété et des mauvaises nouvelles. La pandémie qui obstinément continue de faire peur et d'affecter tant de familles a fini par frapper à notre porte également. Pour nous, c'est le moment de la prévention et de l'attention. C'est le moment d'être prudent et de soutenir les autres et en même temps de garder espoir pour les temps à venir. Aux joueurs infectés et à tout le groupe de travail, je tiens à vous souhaiter force et courage. Prenez soin de vous et de votre famille. Nous serons à nouveau bientôt ensemble.⁣ ⁣ Infelizmente vivemos esta semana com alguma ansiedade e com algumas más notícias pelo meio. A pandemia que teimosamente continua a assustar e afectar tantas famílias acabou por bater à nossa porta. Para nós é uma altura de prevenção e atenção. É uma altura de ser cuidadoso e solidário com o próximo e ao mesmo tempo manter a esperança para os tempos que se avizinham. Aos jogadores infectados e a todo o grupo de trabalho quero desejar-vos força e coragem. Tomem conta de vocês e das vossas famílias. Brevemente estaremos juntos de novo. ⁣ ⁣ #olympiquedemarseille #allezlom