Virtus Entella, Gozzi dà il benvenuto a Tedino: «Ci ha colpito per i suoi valori morale»

Il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi ha dato il benvenuto a Bruno Tedino ai microfoni di TuttoEntella. Ecco le sue dichiarazioni:

«Il neo allenatore ha saputo ottenere ottimi risultati in una realtà come Pordenone e vanta una apprezzata esperienza come tecnico delle giovanili azzurre. La crescita dei ragazzi che si affacciano in prima squadra diventa ogni anno, ancor più vitale, per una società come la nostra».

LA SCELTA – «Tedino ci ha colpito anche per i suoi valori morali, è una persona perbene con una grande voglia di dimostrare il suo valore, facendo sempre “squadra” con la dirigenza e i giocatori».