Le ambizioni del Catania e il talento dell’ex Sampdoria Leonardi: l’analisi di Virzì (Ag. FIFA)

Catania, parla l’agente FIFA Gianluca Virzì: focus sulle ambizioni del club e su Simone Leonardi. Le parole

Gianluca Virzì, agente FIFA, ospite su Globus Television. Nel corso del programma “Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra”, il procuratore ha parlato delle ambizioni del Catania e del futuro di Simone Leonardi, giovane talento classe 2005.

Leonardi, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria e oggi in prestito alla Ternana, ha già messo in mostra qualità interessanti nelle sue esperienze passate. Virzì ha evidenziato come il Catania creda molto nelle potenzialità dell’attaccante, considerandolo una pedina importante per il progetto futuro e auspicando che il suo rendimento possa crescere ulteriormente.

LEONARDI – «La Sampdoria ha lavorato tanto su Simone Leonardi. Ci sono stati dei momenti di up e down come tutti i calciatori, ma proprio dai momenti più difficili lui si è rafforzato. E ce ne sono stati tanti. Non è facile per un ragazzo estrapolato dal suo quartiere, messo dall’altra parte dell’Italia. Il periodo del Covid è stato molto duro. Lui però ha avuto sempre questa voglia di emergere. Non dimenticherò mai l’esordio in B col Palermo – ringrazio la famiglia di Simone, in particolar modo la mamma -, ho visto coronare il sogno di un ragazzo che non vedeva l’ora di esordire, poi ha fatto gol anche contro il Catanzaro. Nel recente turno di campionato ha realizzato un gran gol in rovesciata ma non è la prima volta, sono abituato a questi suoi gesti tecnici, anche più importanti».

