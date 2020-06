Milan, Kalulu: il calciatore ha da poco terminato le visite mediche per l’idoneità

Oggi è il giorno di Pierre Kalulu al Milan, il terzino ex Lione è arrivato ieri a Milano e oggi effettuerà visite mediche e firmerà

(-Dal nostro inviato a Milano) È il Kalulu day, il terzino ex Lione è giunto nella giornata di ieri a Milano e oggi ha effettuato le visite mediche con il club rossonero per poi porre la propria firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo essere stato per tre ore alla Clinica “La Madonnina”, Kalulu è andato all’Ambrosiana per ottenere l’idoneità. Da qualche minuto ha completo l’iter medico e ora è pronto a firmare il nuovo contratto con il Diavolo.