Visite mediche Zappacosta: il prossimo acquisto del Genoa è arrivato alla clinica Il Baluardo per i test medici

Davide Zappacosta è arrivato alla clinica Il Baluardo per svolgere le visite mediche con il Genoa. L’esterno rossoblù arriverà in prestito secco dal Chelsea e sarà un importante rinforzo per Maran.

Nelle prossime ore firmerà il contratto con il Grifone.