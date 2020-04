Vlahovic Coronavirus: «Ho avuto paura, ma ora sono sereno»

Dusan Vlahovic è guarito dal Coronavirus: l’attaccante della Fiorentina racconta il suo momento, con lo sguardo al campo

Dusan Vlahovic è guarito dal Coronavirus e sta bene. L’attaccante della Fiorentina racconta il suo momento ai microfoni di TMW.

CORONAVIRUS – «Sicuramente non è stato piacevole. Ho avuto la febbre molto alta, anche se per fortuna è durata poco. Non nego di aver avuto un po’ di apprensione, ma dopo aver fatto il tampone e aver scoperto di essere negativo, oggi sono sicuramente più sereno».

CUTRONE – «Con Patrick ho un bellissimo rapporto e possiamo anche giocare assieme, come è già accaduto in diverse partite quest’anno. Se la Fiorentina volesse comprare anche altri giocatori che possono essere utili a migliorare la squadra ne saremmo tutti contenti. Ma sono pronto per sfidare chiunque».

IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic è il mio idolo da sempre. Giocare contro di lui è stata un’emozione straordinaria. Sarà difficile riuscire a giocarci al suo finaco io ho la maglia Viola e qui mi sento a casa, a meno che lui decida di unirsi alla famiglia viola».