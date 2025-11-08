Vlahovic, cambiano le carte in tavola! Juve vicina a far rimanere il centravanti e una big abbandona la punta - Calcio News 24

Vlahovic, futuro più vicino alla Juventus: il Bayern si ritira. La situazione attuale del centravanti bianconero

Arriva un aggiornamento significativo sul futuro di Vlahovic, che cambia le prospettive del calciomercato e rafforza la posizione della Juventus. Dopo settimane di indiscrezioni e sondaggi dai principali club europei, il Bayern Monaco ha deciso di ritirarsi dalla corsa per l’attaccante serbo. A confermare la notizia è Fabrizio Romano, esperto di mercato, che ha precisato come i contatti tra il club tedesco e la Juventus siano fermi ormai da quasi un mese. Gli ultimi colloqui risalgono al periodo tra il 5 e il 10 ottobre, dopodiché non si è registrato alcun progresso nelle trattative.

Fino a pochi giorni fa, l’addio di Vlahovic sembrava quasi inevitabile, soprattutto a causa di un contratto in scadenza nel 2026 e di un ingaggio elevato, fuori dai parametri bianconeri. Tuttavia, l’uscita di scena del Bayern rappresenta un cambio di scenario decisivo. Il serbo, infatti, ora si ritrova con meno pressioni esterne e maggiore stabilità all’interno della Juventus, dove Luciano Spalletti sta puntando su di lui come leader tecnico ed emotivo della squadra. L’allenatore ha confermato come Vlahovic gli abbia espresso la sua felicità nel rimanere a Torino, ribadendo così l’importanza del bomber per il progetto bianconero.

Questo sviluppo complica le strategie di altri club interessati, come il mercato Milan, che monitorano la situazione in ottica futura. La permanenza di Vlahovic rafforza la posizione della Juventus sia sul piano sportivo sia su quello contrattuale, aprendo possibilità concrete per un rinnovo. Il ritiro di un club di peso come il Bayern Monaco aumenta le chance della Signora di blindare il proprio numero 9 e di costruire attorno a lui il progetto offensivo per i prossimi anni.

Inoltre, i risultati sul campo sembrano premiare la «cura Spalletti»: la Juventus ha ottenuto tre risultati utili consecutivi, e il serbo è al centro del gioco della squadra. A questo si aggiungono le dichiarazioni di Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy, che ha lasciato spiragli aperti per un possibile prolungamento contrattuale con Vlahovic. Ciò dimostra come la società stia lavorando concretamente per assicurarsi il futuro del suo attaccante di riferimento.

In sintesi, il futuro di Vlahovic sembra ora più saldo a Torino, con la Juventus rafforzata nella gestione del proprio bomber e la possibilità di un rinnovo che fino a poche settimane fa appariva complicata. L’uscita del Bayern Monaco dalla corsa rappresenta un cambio di scenario che potrebbe segnare una svolta importante nel calciomercato bianconero, consolidando Vlahovic come pilastro della squadra per i prossimi anni.

