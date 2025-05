Vlahovic si racconta a Junior Reporter: «Bremer il miglior difensore incontrato. Vi racconto uno dei miei gesti scaramantici. Il mio giocatore preferito da piccolo...» – VIDEO

Dusan Vlahovic ha parlato a Junior Reporter: «Gol, Juve, ecco cosa dico». L’intervista dei Junior Members all’attaccante della Juventus– VIDEO



Dusan Vlahovic è stato il protagonista dell’ultimo appuntamento stagionale di Junior Reporter, l’iniziativa speciale organizzata in collaborazione con Balocco, che ha visto la partecipazione di 20 Junior Member della Juventus, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, nel ruolo di giovani reporter- Le sue parole:

HAI MAI FATTO IL PORTIERE – «Penso che sia un ruolo un po’ particolare, ma allo stesso tempo molto bello perché ci protegge tutti. Personalmente non l’ho mai fatto, ma un giorno magari proverò».

A QUANTI ANNI HAI INIZIATO A GIOCARE A CALCIO – «Più o meno ad otto anni, come tutti voi».

GESTI SCARAMANTICI – «Prima della partita no, a volte metto prima il parastinco destro, ma credo sia un’abitudine».

GIOCATORE PREFERITO DA PICCOLO – «Ne avevo tanti, sicuramente Cristiano. Del Piero? No, non era il mio preferito. Messi? Mi piaceva guardarlo… Maradona non l’ho mai visto giocare, il mio preferito era Cristiano (Ronaldo, ndr)».

MIGLIOR DIFENSORE INCONTRATO – «Bremer, sicuramente. Ce ne sono stati tanti forti che ho incontrato, ma quello che mi ha dato più fastidio giocandoci contro è lui”.

