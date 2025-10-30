Vlahovic Juve, il serbo manda un messaggio chiaro a tutti: i bianconeri devono rinascere e l’attaccante può regalare gol e cattiveria – VIDEO di Andrea Bargione

Vlahovic Juve, il serbo trascina i bianconeri: i bianconeri cercano la rinascita – VIDEO analisi dopo la gara con l’Udinese

La Juventus è chiamata a ricostruire la propria identità dopo l’esonero di Igor Tudor e una serie di risultati negativi che l’avevano trascinata in crisi. La vittoria contro l’Udinese, guidata dall’interim Massimo Brambilla, ha rappresentato una prima boccata d’ossigeno. Ma per rinascere davvero, la squadra deve affidarsi ai suoi leader. E nella serata più delicata, Dusan Vlahovic ha risposto presente, candidandosi a simbolo della ripartenza.

Come sottolineato da Andrea Bargione su Upload (Juventusnews24), la prestazione del serbo è andata ben oltre il gol: ha mostrato cattiveria agonistica, determinazione e un messaggio chiaro a tifosi, società e al nuovo tecnico in arrivo, Luciano Spalletti. Il momento più intenso è arrivato all’89’: sostituito, Vlahovic ha ricevuto una standing ovation dall’Allianz Stadium, che solo un’ora prima aveva fischiato la squadra. Un gesto che ha sancito la riconciliazione con l’ambiente.

I tifosi hanno applaudito non solo la rete su rigore, ma soprattutto l’atteggiamento: la lotta su ogni pallone, la corsa generosa, la capacità di caricarsi la squadra sulle spalle in assenza di riferimenti come Bremer. È stato lui a prendersi la responsabilità.

Il messaggio a Spalletti è chiaro: “Io ci sono”. Dopo mesi difficili, Vlahovic vuole tornare a essere il centravanti titolare e imprescindibile. La sua prova è una candidatura forte, la sua grinta una promessa di rinascita. Con un allenatore che ha sempre saputo valorizzare i bomber, da Dzeko a Osimhen, il numero 9 bianconero si presenta affamato e determinato.

Il suo atteggiamento incarna lo spirito del “lotterò fino alla fine” che la Juve pretende dai suoi uomini. Non c’è più spazio per equivoci o musi lunghi: la Vecchia Signora ha ritrovato il suo leader offensivo, l’uomo che può trasformare una stagione storta in un percorso di riscatto. La scossa è arrivata, e porta la firma di Dusan Vlahovic.

