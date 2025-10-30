Spalletti Juventus, il tecnico ha firmato il contratto con i bianconeri: i dettagli dell’accordo e lo staff che accompagnerà l’allenatore in questa avventura

Spalletti Juventus: firmato il contratto, inizia la nuova era bianconera. Il tecnico toscano è ormai il successore di Igor Tudor. Esordio a Cremona.

Il nuovo capitolo della Juventus è ufficialmente iniziato. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore bianconero. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha raggiunto questa mattina la Continassa, dove ha firmato il contratto che lo legherà al club fino a giugno 2026, con possibilità di rinnovo automatico fino al 2027 in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Con questa mossa, la società di Torino apre ufficialmente l’era Spalletti Juventus, affidandosi a uno dei tecnici più esperti e carismatici del calcio italiano.

Spalletti Juventus, la firma alla Continassa

La giornata è iniziata di buon’ora per l’allenatore di Certaldo, che ha varcato i cancelli del centro sportivo bianconero intorno alle 10 del mattino. Dopo aver salutato i dirigenti e incontrato l’amministratore delegato Damien Comolli, Spalletti ha completato le visite mediche di rito presso il J|Medical, accompagnato dal suo staff tecnico. L’accordo è stato poi siglato negli uffici della società, mettendo fine alle settimane di trattative che avevano tenuto banco dopo l’esonero di Igor Tudor.

L’arrivo di Spalletti rappresenta una scelta di forte discontinuità rispetto al recente passato. La dirigenza ha voluto un tecnico capace di trasmettere idee di gioco moderne, personalità e una mentalità vincente. L’obiettivo primario sarà quello di restituire identità e continuità a una squadra reduce da un avvio di stagione complicato.

Spalletti subito al lavoro per Cremona

Il nuovo tecnico non perderà tempo: già nel pomeriggio di oggi guiderà il suo primo allenamento alla Continassa, per conoscere il gruppo e impostare il lavoro tattico. Avrà soltanto una seduta completa a disposizione prima della sfida di sabato sera contro la Cremonese, suo debutto ufficiale sulla panchina bianconera. Una sfida che servirà subito a testare le sue idee di gioco, probabilmente con il ritorno alla difesa a quattro, marchio di fabbrica delle sue squadre.

Al fianco di Spalletti ci sarà il suo staff storico: Marco Domenichini come vice, gli assistenti Daniele Baldini e Salvatore Russo, oltre ai preparatori atletici Francesco Sinatti e Franco Ferrini. Possibile anche l’ingresso di Giovanni Martusciello, pronto a unirsi al gruppo tecnico per rinforzare la nuova gestione.

Con la firma e l’imminente annuncio ufficiale, l’era Spalletti può davvero cominciare. La Vecchia Signora volta pagina, pronta a ripartire sotto la guida di un tecnico che ha sempre fatto della passione e del gioco offensivo i suoi marchi distintivi.