Vlahovic Juve, l’infortunio è un ulteriore ostacolo per il rinnovo: il club chiede lo sconto sull’ingaggio! Cosa sta succedendo

La Juventus deve fare ancora una volta i conti con i problemi fisici di Dusan Vlahovic, fermato da un nuovo infortunio proprio nel momento più delicato della stagione. Il centravanti serbo ha accusato il problema al polpaccio durante il riscaldamento della gara contro il Genoa, match nel quale avrebbe dovuto entrare nella ripresa. Gli esami svolti al J Medical hanno poi evidenziato una lesione di basso grado al polpaccio, con uno stop stimato attorno alle tre settimane o poco più. Questo significa che il numero 9 bianconero rischia concretamente di saltare una parte pesante del rush finale, compresi alcuni scontri diretti decisivi nella corsa alla prossima Champions League.

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Il nuovo stop pesa non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche nella valutazione complessiva sul futuro del giocatore. Vlahovic ha un contratto in scadenza nel 2026 e da settimane si parla di un possibile rinnovo, ma a condizioni molto diverse rispetto all’attuale accordo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà della Juve non è quella di chiudere definitivamente il discorso, bensì di rivedere in modo sostanziale l’impianto economico dell’operazione. L’idea sarebbe quella di chiedere un sacrificio netto al giocatore e al suo entourage, con un ingaggio molto più basso rispetto agli attuali 12 milioni netti e con una riduzione significativa anche di bonus, premi alla firma e commissioni.

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Il club, quindi, non intende scaricare Vlahovic, ma non è più disposto a esporsi alle stesse condizioni del passato. L’infortunio riapre infatti dubbi sulla continuità fisica dell’attaccante e inevitabilmente cambia i rapporti di forza nella trattativa. La linea bianconera resta quella di un possibile accordo “ponte”, più corto e sostenibile, che permetta a entrambe le parti di rilanciarsi senza assumere rischi eccessivi. In sintesi, la Juventus continua a considerare Vlahovic una risorsa importante, ma il prossimo passo dipenderà sia dal recupero in campo sia dalla disponibilità del serbo ad accettare condizioni economiche profondamente diverse.