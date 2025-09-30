Vlahovic-Milan, pressing per il centravanti. Occhio però a quelle rivali - Calcio News 24

Vlahovic-Milan, torna di moda la pista rossonera: l’attaccante può lasciare la Juve già a gennaio

Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano da Torino. Secondo quanto riportato dal giornalista Rai Ciro Venerato, la Juventus avrebbe ormai deciso di cedere il centravanti serbo nella finestra di mercato invernale. In questo scenario, il tema Vlahovic-Milan torna a scaldare le cronache di mercato, alimentando speculazioni e indiscrezioni sul futuro dell’attaccante.

«Tra la Juve e Vlahovic siamo giunti ai titoli di coda, nonostante le smentite di facciata» ha dichiarato Venerato. «A gennaio andrà via comunque vada». Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: il rapporto tra il numero 9 e la Juventus si avvia verso una separazione definitiva, con la società bianconera pronta a monetizzare per evitare una partenza a parametro zero nel 2026.

La decisione è motivata da ragioni economiche. Oltre al rischio di perdere il giocatore a zero, la Juve risparmierebbe anche circa 12 milioni lordi di ingaggio per i sei mesi restanti della stagione. Una scelta strategica, che apre la porta a diversi scenari di mercato.

Sul serbo ci sono già da tempo Chelsea e Manchester United, due club della Premier League interessati ad aggiungere potenza e tecnica al proprio reparto offensivo. Ma nelle ultime ore, l’ipotesi Vlahovic-Milan è tornata in auge. Secondo Venerato, non va sottovalutato l’interesse dei rossoneri, già accostati all’ex Fiorentina in passato.

Il Milan osserva con attenzione, consapevole che l’eventuale cessione di un big in attacco o la mancata esplosione di Jovic potrebbe aprire uno spazio importante per l’arrivo di un profilo come Vlahovic. L’attaccante, classe 2000, garantisce gol, esperienza in Serie A e un potenziale da top player internazionale. Tutti aspetti che lo rendono compatibile con le ambizioni del club di via Aldo Rossi.

Dopo un’estate da separato in casa e un inizio di stagione vissuto spesso da subentrante, Vlahovic sembra ormai ai margini del progetto Juventus. Il calciomercato di gennaio si preannuncia rovente, e l’asse Vlahovic-Milan potrebbe diventare uno dei temi centrali.

Per ora nessuna trattativa ufficiale, ma gli indizi iniziano ad accumularsi. E se davvero il Milan decidesse di affondare il colpo, l’operazione Vlahovic potrebbe diventare uno dei trasferimenti più clamorosi dell’inverno.