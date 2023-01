Vlahovic, la Juve spara altissimo: il serbo vale 110 milioni!

La Juve spara altissimo per un’eventuale cessione di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo viene valutato ben 110 milioni

L’Arsenal è intenzionato a tornare alla carica per portare Dusan Vlahovic in Inghilterra, assicurandosi così un centravanti di un certo livello per il prossimo futuro.

Ma ad oggi i Gunners, secondo quanto riferito da Repubblica, devono fare i conti con la volontà della Juve che non ci sente minimamente. Da Torino fanno infatti sapere di non volersi privare del giocatore, a meno che le offerte in arrivo non siano da almeno 110 milioni di euro.